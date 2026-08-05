La Pura Sabrosura prueba la famosa panceta de La Madre del Caos
El programa visitó un restaurante que ha conquistado a los amantes de la carne con una receta de inspiración colombiana.
La Pura Sabrosura llegó a La Madre del Caos, un restaurante reconocido por preparar una panceta inspirada en una receta adoptada por la gastronomía colombiana y llevada a México. El programa mostró este crujiente platillo, considerado uno de los más representativos del lugar, además de destacar sus generosas porciones para compartir.