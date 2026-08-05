Resumen del martes 4 de agosto: Intensidad, sabor y grandes enfrentamientos marcaron MasterChef 24/7

La intensidad sigue creciendo en MasterChef 24/7, donde cada día representa un nuevo desafío para los cocineros. Entre platillos llenos de sabor, retos de alto nivel y enfrentamientos que elevaron la tensión, las hornillas no dejaron de encenderse ni un solo momento. La competencia está más reñida que nunca y cada decisión puede marcar el futuro de los participantes dentro de la cocina más famosa de México.

