Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Tráiler impacta bajo puente y pierde toneladas de leche en CDMX
Una parte de la carga quedó dañada tras el fuerte impacto de un tráiler que transportaba leche.
Un camión que transportaba más de 30 toneladas de leche impactó su caja contra el borde de un bajo puente en la alcaldía Benito Juárez. Parte de la mercancía quedó dañada y otro tráiler acudió para realizar el traslado de la carga que pudo recuperarse. La unidad accidentada fue retirada por las autoridades y no se reportaron personas lesionadas.