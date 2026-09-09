Alejandra Carvajal reporta: ¿Por qué jugar Sudoku ayuda a mantener activo el cerebro?
Los rompecabezas también pueden convertirse en un ejercicio para la mente.
Alejandra Carvajal explica cómo el Sudoku puede ser una actividad para mantener la mente activa. También menciona los llamados gimnasios mentales, crucigramas, rompecabezas y otras tareas cotidianas que requieren atención y concentración. La evidencia científica señala que mantener la mente involucrada en actividades cognitivamente estimulantes puede contribuir a la salud cognitiva.