Ventaneando | Programa completo 10 de septiembre de 2026

¡Lo mejor de la farándula mexicana y el mundo del espectáculo está en Ventaneando! Mira nuestro programa completo de hoy, jueves 10 de septiembre. Tenemos exclusivas sobre AB Quintanilla, Michelle Vieth, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, así como la visita al foro de Marichelo Puente y la cineasta Mykaela Plotkin, notas del día y mucho más. ¡Dale play!