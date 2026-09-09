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Al Extremo HOY: pollo rostizado, Sudoku, accidentes y chisme de La Granja VIP

Sabor, consejos para ejercitar la mente, un accidente y mucho chisme.

En Al Extremo de hoy, La Pura Sabrosura visita una pollería de Héroes de Padierna con más de 50 años de tradición. Alejandra Carvajal habla sobre el Sudoku y otras actividades para mantener activa la mente. Además, un tráiler con más de 30 toneladas de leche sufrió un accidente en Benito Juárez y Kevyn vuelve a estar en el centro de la polémica de La Granja VIP.

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