Al Extremo HOY: pollo rostizado, Sudoku, accidentes y chisme de La Granja VIP

En Al Extremo de hoy, La Pura Sabrosura visita una pollería de Héroes de Padierna con más de 50 años de tradición. Alejandra Carvajal habla sobre el Sudoku y otras actividades para mantener activa la mente. Además, un tráiler con más de 30 toneladas de leche sufrió un accidente en Benito Juárez y Kevyn vuelve a estar en el centro de la polémica de La Granja VIP.