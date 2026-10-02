Jorge “El Diablo Becerril reporta": Tlatelolco se prepara para la conmemoración del 2 de octubre y fuerte movilización por incidente vial

Jorge “El Diablo” Becerril reporta desde Tlatelolco, donde este 2 de octubre se conmemora el 58 aniversario de la tragedia de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas ya se registra presencia de autoridades y comienzan a llegar manifestantes para las actividades conmemorativas. La movilización está prevista para iniciar esta tarde desde este punto. Además, se reportó fuerte movilización policial por fuerte incidente vial.