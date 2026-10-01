Al Extremo: música, tragedia y polémica en La Granja VIP
Música, un hecho violento, consejos para cerrar ciclos y nuevas polémicas en La Granja VIP.
En Al Extremo, La Chicuela conversó con Julio Álvarez y “La Ventaja” sobre sus novedades musicales; Jorge “El Diablo” Becerril reportó el ataque mortal contra un hombre afuera del Metro Hidalgo; Alejandra Carvajal habló sobre el contacto cero tras una ruptura, mientras las polémicas de La Granja VIP encendieron nuevamente la conversación entre sus participantes.