¿Caminas correctamente por la calle? Alejandra Carvajal explica cómo caminar de manera segura
Prestar atención al entorno y respetar los señalamientos puede ayudar a prevenir accidentes al cruzar la calle.
Alejandra Carvajal habló sobre la importancia de mantener la atención al caminar por la calle y seguir las recomendaciones de seguridad pública. Entre ellas, destacó la necesidad de cruzar por los lugares indicados, respetar los señalamientos y observar el entorno antes de atravesar una vialidad.