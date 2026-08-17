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¿Caminas correctamente por la calle? Alejandra Carvajal explica cómo caminar de manera segura

Prestar atención al entorno y respetar los señalamientos puede ayudar a prevenir accidentes al cruzar la calle.

Alejandra Carvajal habló sobre la importancia de mantener la atención al caminar por la calle y seguir las recomendaciones de seguridad pública. Entre ellas, destacó la necesidad de cruzar por los lugares indicados, respetar los señalamientos y observar el entorno antes de atravesar una vialidad.

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