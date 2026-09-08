Venga La Alegría | Programa 8 de septiembre 2026 Parte 1 | El primer Capataz de la Segunda Temporada de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de septiembre 2026, parte 1: Camila Fernández revela que sueña con hacer una colaboración con Cristian Castro, Tatiana comparte cómo superó los episodios de violencia familiar, la hija de Carmen Salinas pide apoyo de la CNDH en su pleito contra Saskia Niño de Rivera, Héctor Soberón comparte que ha sufrido ataques en redes por su mala fama y el mensaje de Daniel Habif a las amas de casa.

También, los policías que auxiliaron a una mujer a dar a luz y los reveladores resultados de la prueba PISA 2025 de la OCDE, todo explicado Con Peras y Manzanas; el homenaje a Lupita D’Alessio por su hijo Ernesto en Mentridrags y la charla con la terapeuta sexual sobre las parejas que duermen separados. Además, la reacción de Erik Rubín y Benny Ibarra sobre la serie de Timbiriche, Sergio Goyri habla de su estado de salud, looks para niñas en fiestas patrias y los mejores momentos de La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!