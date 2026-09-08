Venga La Alegría | Programa 8 de septiembre 2026 Parte 2 | Se forma un frente contra Niurka en La Granja VIP Segunda Temporada y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de septiembre 2026, parte 2: Adrián Di Monte defendió a Michelle Vieth por las declaraciones de su hijo, Lupita Jones reacciona a las comparaciones de Fátima Bosch con María Vargas, el reportaje de Samantha Núñez y Bastián Delfín sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi.

También, repasamos los mejores momentos de Exatlón y lo más destacado de La Granja VIP. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!