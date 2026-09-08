Kunno recibe un regalo especial en La Granja VIP y lo comparte con Manelyk e Ivonne

Después de la clase que tuvieron los Granjeros para empezar a producir sus propios vegetales, Paulina le regaló unas semillas a Kunno, con la finalidad de que las siembre y descubra qué es lo que obtendrá. Kunno decidió compartir el obsequio con Ivonne Montero y con Manelyk, ellas se mostraron muy agradecidas y parece que han creado una alianza.