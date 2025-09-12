Joven pide un préstamo a mitad de la fiesta para seguir tomando: video

Recientemente se volvió viral un trend donde se decía la frase de “escuchamos pero no juzgamos”, sin embargo la gente realmente se dividió en opiniones con este video que está tomando bastante impacto en redes. Allí, se percibe cómo un joven aplica un préstamo de una aplicación para poder seguir en la fiesta del bar.

¿Es real el video del joven pidiendo un préstamos a mitad de la fiesta?

Las reacciones en el video se están descontrolando de manera total, pues pareciera que es sacado de alguna película. A mitad de un evento en un bar, un joven tiene en una mano su bebida y en la otra su teléfono. Esto es totalmente normal, sin embargo se percibe cómo está usando dicho celular para pedir un préstamo de 10, 000 pesos en una aplicación.

Así de inverosímil como se lee, el fragmento de menos de 20 segundos tiene absolutamente claro el momento en el que dicho joven avala el préstamo que se le ofrece y acto seguido continúa con la fiesta. Aunque muchos piensan que pudiera ser un asunto de hace tiempo, la cuenta de Instagram del bar acaba de subir esto como un perfecto gancho publicitario. Y todo indica, que fue un momento totalmente real.

¿Dónde está el bar en el que ocurrió este video?

Aunque diferentes cuentas ya movieron este momento viral en diferentes plataformas como ‘X’ o Instagram, todo se originó del perfil oficial del Bar Mezontle. Según la información de internet, este es un bar con 3 sedes en la Ciudad de México. Tienen el espacio en la Roma, en el Pedregal de San Ángel y en Satélite, que ya sería el Estado de México.

Incluso, el proyecto ya tiene sucursales en Aguascalientes y parece que en breve se inaugurará un nuevo espacio en Playa del Carmen. Con esto, la “Catedral del Perreo” entregó uno de los momentos más virales que está causando risas y múltiples comentarios en las redes sociales.