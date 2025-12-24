Joven se viraliza tras vencer al cáncer y asistir al concierto de Bad Bunny

En la actualidad es normal observar cientos de videos al día y la realidad es que algunos no tienen mucho que aportar a las personas, sin embargo la gente se encargó de viralizar el testimonio de esta chica, quien se encuentra en la etapa final de sus quimioterapias. Por eso, aprovechó para celebrar que venció al cáncer yendo al concierto de Bad Bunny. Esta es la historia detrás de un cartel que emocionó a propios y extraños.

Al Extremo | Programa 23 de diciembre del 2025

¿Cómo se hizo viral la historia de la chica que venció al cáncer?

En los conciertos que el Conejo Malo tuvo en la Ciudad de México se hicieron virales muchas historias. Y es muy probable que haya dejado lo mejor para el final, pues en la que sería la octava y fecha final de los recitales del puertorriqueño en la capital mexicana, se hizo viral un cartel de una chica que conmovió a todos.

La usuaria @ kmich.sl asistió al concierto de Bad Bunny, tal como lo hicieron miles de personas en estos días que tuvo sus presentaciones, pero su cartel llamó la atención de todos. Ella compartió que había vencido el cáncer y por eso el chavo que la carga en hombros en el video, decidió elevarla para que viviera un momento emotivo.

En varios de sus videos compartió que se encuentra en las etapas finales de la enfermedad y por eso el concierto sirvió como un punto de quiebre. También indicó que muchas personas se acercaron para felicitarla e incluso platicarle sobre casos de cáncer cercanos, indicando que su testimonio hizo que se provocara una vibra bonita en ese momento y el resto del recital.

¿Bad Bunny sabe del caso de esta joven que venció el cáncer?

Aunque los reportes indican que la chica estaba en el General A (lo más cercano que se puede del escenario) en el Estadio GNP, no es algo que se alcanzara a ver desde la tarima. Y tampoco se reportó que el equipo de cámaras del concierto se percató de lo sucedido. Sin embargo, en las últimas horas se ha compartido en demasía su mensaje, por lo que existe la esperanza de que la viralidad haga que Benito o su gente se entere de esta guerrera… tal como muchos le comentaron en redes sociales.