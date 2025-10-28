¡Por una lámpara fue amenazado y asesinado a tiros en la Morelos!

¡Todo por una lámpara! ‘El Diablo’ Becerril reporta los hechos que ocurrieron en la Morelos, donde varios plomazos se escucharon dentro de una unidad habitacional en la Alcaldía Venustiano Carranza. Según los vecinos, dos familias discutieron por la colocación de una luminaria; al parecer, la luz no los dejaba dormir. ¡No pierdas detalle!