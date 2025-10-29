Entre incredulidad y abrazos: ¡así reaccionaron en La Granja VIP a la nominación de Sergio Mayer Mori!

Sergio Mayer Mori se integró a la placa de nominados de la tercera semana de La Granja VIP junto con Lis Vega luego de un cardíaco Duelo que mantuvo en vilo al público... ¡el excapataz entró a la sala con el paliacate amarillo y eso dio lugar a toda clase de reacciones, desde la incredulidad hasta los abrazos!

¿Cómo reaccionaron las celebridades de La Granja VIP a la nominación de Sergio Mayer Mori?

A la señal de Adal Ramones, Jawy Méndez entró a la sala con los brazos en actitud triunfante y, fuera de los vítores, la duda se hizo presente al interior de La Granja VIP: "No les creemos nada", dijo Kim Shantal segundos antes de que entrara Sergio Mayer Mori como el nominado semanal.

"Efectivamente, señores, Sergio es el nominado junto con Lis", confirmó Adal Ramones en su enlace con los granjeros; después de esto, todos se acercaron a Sergio Mayer Mori para abrazarlo y darle aliento ante este revés en su juego.

"Sí perdí, estuvo c4br0n, era de serruchar", se lamentó Sergio Mayer Mori al hablar del reto en el que Jawy Méndez literalmente lo aplastó; por otro lado, lo que se robó la noche fue el segundo anuncio de la jornada... ¡"El Patrón" dormirá con La Bea en la suite!

Ya ante otros miembros del llamado "grupo de los 7" como Eleazar Gómez, Omahi y Kim Shantal, Jawy Méndez y Sergio Mayer aceptaron que nunca esperaban toparse con un reto así: "Pero está bien porque no era de agilidad ni de rapidez o de mentalidad", reconoció el nuevo nominado.

En medio de la calma y los preparativos para la cena de este martes, Lis Vega se tomó unos minutos para enviarle un emotivo mensaje a sus fans y a su familia para agradecerles por su apoyo:

"A toda mi familia, a toda mi gente, gracias, ha sido un día difícil para mí pero voy a estar mejor", dijo Lis en una de las cámaras de la cocina... ¿Sandra Itzel verá cómo se cumple su jugada de verla afuera de la competencia o no?

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: