¿Cuántos nominados llegan a La Gala de Eliminación de La Granja VIP? Aquí te explicamos a detalle

En La Granja VIP, las cosas pueden cambiar de un momento a otro y quien menos esperabas puede quedar en riesgo súbitamente. A continuación te explicamos cuántas nominaciones pueden ocurrir a lo largo de la semana y cuántos nominados llegan a La Gala de Eliminación.

¿Cuántos nominados hay en La Granja VIP?

El lunes, en La Granja VIP se establece el primer nominado de la semana. Quien lo determina es la granjera o granjero eliminado el domingo: en El Legado, escribe el nombre de la persona que nomina directamente.

El martes, descubrimos quién es el segundo nominado de la semana. El Capataz elige a un granjero y un peón que se enfrentan en una competencia llamada El Duelo; quien pierde, recibe la nominación directa.

El miércoles se determinan el tercer y cuarto nominado, a través de La Asamblea. En este proceso, cada granjero vota por quien quiere nominar; las personas con más votos quedan en la lista.

El jueves toda la dinámica cambia, pues se realiza el reto de La Salvación entre los cuatro nominados. La granjera o granjero que gana, queda automáticamente libre de la nominación. Al finalizar el Programa En Vivo del jueves, tenemos 3 nominados.

El viernes, la misma persona que ganó La Salvación puede hacer uso del beneficio de La Traición. Es decir, puede librar de la nominación a un granjero, pero llena ese lugar nombrando directamente a alguien más. Una vez más, nos quedan 3 nominados.

¿Cuántos nominados llegan a La Gala de Eliminación de La Granja VIP?

Al finalizar el Programa En Vivo del viernes, tenemos 3 nominados definitivos de La Granja VIP. Estos son los granjeros en riesgo de salir, y llegan así a La Gala de Eliminación.

Durante La Gala del domingo, se pausa por unos minutos la votación y se da a conocer el nombre del nominado que tuvo el mayor apoyo del público. La votación regresa por solo unos minutos más y, finalmente, se da a conocer quién es el eliminado y quién se salva.