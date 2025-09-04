Madre causa indignación porque no juega con sus hijos y lo presume en redes: VIDEO

Esta madre recibió severas críticas de parte de muchos usuarios de las redes que se encontraron este video en su perfil. En dicha opinión, ella se sincera respecto de lo que ella piensa sobre los juegos con sus hijos, situación donde concluye que realmente odia hacerlo. Ante eso, los usuarios no dudaron en dejar sus opiniones en la caja de comentarios y esto le dijeron.

¿Realmente esta madre odia jugar con sus hijos?

Justamente, el video que dura cerca de 4 minutos tiene una argumentación extensa de lo que significa para ella el ser madre y participar de diversas maneras con sus hijos. Sin embargo, muchos usuarios de redes han visto como indignantes sus opiniones, al grado de decirle que entonces no hubiera tenido hijos. Ella indicó que específicamente no le gustan los juegos imaginativos y que preferiría estar haciendo cualquier otra cosa, cuando eso sucede.

Expresó que sí le agrada pasar tiempo con ellos y que otro tipo de actividades (pintar/colorear) le sientan bien, pero que incluso contrató a una niñera para que específicamente se dedicara a esta actividad con sus hijos. En ese sentido, algunos otros usuarios le mostraron su apoyo, indicando que para ellas también era complicado participar de este tipo de diversión con sus propios infantes.

¿Quién es esta madre que comentó esto sobre sus hijos?

Claramente, su opinión causó estragos en muchos de los que se encontraron con la el video que se está convirtiendo en algo viral. Ante eso, algunos se están preguntando quién es. En TikTok se hace llamar @soyanapaolaflores, tiene 295 mil seguidores y su contenido es algo parecido a estilo de vida.

Según información emitida por ella, se divorció, tiene dos hijos y en estos momentos tiene un novio que ha salido en distintos videos de lo más recientemente compartido. Y aunque este video salió en el mes de mayo, recientemente hizo eco en distintas plataformas que ya propagaron su postura como mamá.

