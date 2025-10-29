¡Más de 50 años de tradición! Checa estos imperdibles tacos de hígado
¡Preparan más de 15 kilos diarios! Rahmar nos presumió unos espectaculares tacos de hígado en Benito Juárez. ¡Garantizados por La pura sabrosura!
TV Azteca
Rahmar se lanzó con sus comadres de la Benito Juárez a probar unos exquisitos tacos de hígado. Después de averiguar cómo preparan estas delicias, no dudó en clavarle el diente a probar el peculiar manjar con bastante salsa, ‘para que el cuerpo sienta lo que recibe’. ¡Garantizado por La pura sabrosura!
