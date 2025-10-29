¡Más de 50 años de tradición! Checa estos imperdibles tacos de hígado

Rahmar se lanzó con sus comadres de la Benito Juárez a probar unos exquisitos tacos de hígado. Después de averiguar cómo preparan estas delicias, no dudó en clavarle el diente a probar el peculiar manjar con bastante salsa, ‘para que el cuerpo sienta lo que recibe’. ¡Garantizado por La pura sabrosura!