¡Lo mataron por no soltar su mochila! Así sucedió cerca de La Raza
¡Aunque hay policías, hay inseguridad! Así lo revelan vecinos de la zona del hospital de La Raza, donde mataron a un hombre por no soltar su mochila.
TV Azteca
En las inmediaciones del hospital de La Raza, un asalto terminó en tragedia. El pecado de la víctima fue evitar que le robaran su mochila y, como castigo, lo mataron. Testigos de la zona, aseguran que la zona es muy insegura aunque hay policías. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
