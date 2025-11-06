¡Se le cae la boda a Sergio Goyri! El actor admite dificultades económicas para casarse con Lupita Arreola

Parece que el villano favorito de la pantalla chica, Sergio Goyri, anda metido en otro drama, pero esta vez no es en la tele, sino en la vida real. Resulta que el actor confesó que no puede costear la boda de ensueño que su prometida, la empresaria Lupita Arreola, tiene en mente.

Según contó con toda honestidad, la cosa está difícil porque Lupita quiere una boda “majestuosa”, y él simplemente no puede con tanto gasto. En sus propias palabras, tendría que “trabajar como un verdadero burro para poder darle siquiera un 10% de la fiesta que ella quiere”.

Después de siete años de relación, es normal que Arreola quiera festejar en grande, pero eso de querer hacer el “bodorrio” en el Castillo de Chapultepec dejó a muchos con la boca abierta. No cualquiera se casa en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México, ¿eh? Algunos hasta bromean diciendo que Lupita no busca una boda, sino una gala de realeza. ¿Será que quiere competir con Taylor Swift o con Georgina Rodríguez?

Una boda que tambalea (y no por falta de amor)

Pero los problemas no terminan ahí. Resulta que Goyri, de 66 años, quiere casarse por bienes mancomunados, mientras que Lupita prefiere los bienes separados. ¡Y ahí empieza el estira y afloja! Dicen que donde hay amor no hay interés, pero parece que aquí los papeles también pesan.

Aun así, Lupita sigue firme en su plan: quiere casarse antes de 2026, y con todo el humor del mundo advirtió que, si para entonces no hay boda, “organizará un casting para alguien que realmente quiera casarse”. ¡Tómala! A ver si Sergio no se queda sin papel en su propia historia.

Las polémicas más recordadas de Sergio Goyri

Porque sí, hay que decirlo: Sergio Goyri y la polémica son inseparables. El actor siempre da de qué hablar, y no precisamente por su trabajo. Aquí te recordamos algunas de sus metidas de pata más sonadas:

En los últimos días Goyri publicó un video en sus redes donde llamó “infelices” a los campesinos que bloquearon carreteras en protestas por el precio de productos agrícolas.

Sus comentarios provocaron reacciones de indignación en redes sociales, donde usuarios lo acusaron de insensible, clasista y “desconectado de la realidad” del campo mexicano.

En 2019 se filtró aquel video en el que Goyri criticó a la actriz Yalitza Aparicio llamándola “india” protagonista de Roma.

