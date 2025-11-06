Detienen a un participante de reality show por presunto abuso sobre una menor

El concepto de reality show es un fenómeno global que tiene todo tipo de variantes. En México se vivió el regreso del auge de programas donde encierran a artistas para convivir entre ellos y ponerles en situaciones incómodas. Mientras que el caso de este artículo trata de un cantante que trató de lanzarse a la fama en un concepto musical. El nombre de este ex participante de American Idol es Randy Madden y esto se sabe de los cargos que tiene en contra respecto a un supuesto abuso sobre una menor.

Elisa Vicedo y Drake Bell tienen en común ser víctimas de abuso sexual [VIDEO] Elisa Vicedo y Drake Bell tienen en común la dura experiencia de ser víctimas de abuso sexual. El cantante le dedicó a la actriz un tema que escribió.

Te puede interesar - ¿Por qué este participante de reality show cayó del séptimo piso?

Te puede interesar - ¿Es cierto que esta estrella murió por culpa de su esposo?

¿Qué se sabe de la detención de este ex participante de American Idol?

Los reportes llegados desde los Estados Unidos dictan que Randy Madden fue detenido por parte de las autoridades locales por ser acusado de tener relaciones sexuales con una menor. Aunque él se declaró inocente desde el primer momento, se le acusa de abusar de la menor con un objeto extraño, enviar material dañino y amedrentar a un testigo para que no hablara de lo sucedido.

Esto habría ocurrido entre julio y septiembre del presente año y se reporta que fue acusado de seis delitos en total. Tal como se mencionó desde un principio, Madden se declaró inocente pero los funcionarios judiciales indicaron que pagó 100, 000 dólares como fianza el martes pasado. Ante el depósito de dicha suma, lo liberaron.

Por ello, las conclusiones que muchos sacan y comentan en redes sociales es que el acuerdo fue para que lo dejaran libre pero sí cometió el delito. Pero eso fue lo que se comunicó desde distintos medios locales.

Crédito: Captura de Pantalla YouTube American Idol.

¿Quién es Randy Madden, ex participante de American Idol?

El hombre en cuestión participó en la octava temporada del reality show y audicionó en Phoenix. En aquella oportunidad trató de convencer al jurado cantando Livin On a Prayer de Bon Jovi. Sin embargo, su participación en dicho programa fue fugaz al ser rechazado por parte de los cuatro jueces. Ante eso, su vida volvió al ojo mediático gracias a este caso de abuso sexual.