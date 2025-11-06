Estas personas podrán viajar gratis en el Metro CDMX; entérate de quiénes se trata

El transporte en la capital mexicana históricamente ha sido el sostén de la población que se traslada de un lugar a otro dentro del antes llamado Distrito Federal. Sin embargo, los gastos se hacen mayúsculos y ahorrar unas monedas siempre vendrá bien. Ante eso, se anunció que las personas con discapacidad tendrán la posibilidad de acceder a la Tarjeta Incluyente en el Metro CDMX. Por eso, he aquí el artículo con toda la información de este beneficio.

¿Qué es la Tarjeta Incluyente del Metro CDMX?

Dentro de la ampliación de oportunidades para todas las personas, el transporte público ha tratado de transformarse. En ese sentido, la Tarjeta Incluyente se vuelve una excelente opción para reducir gastos a las personas discapacitadas, que siguen siendo ciudadanos que sufren para encontrar trabajo y el tema monetario se vuelve una severa complicación.

Ante eso, las redes sociales de la Participación Ciudadana Venustiano Carranza y el DIF anunciaron seis sedes para realizar este trámite, que además permitirá un acceso total al Sistema de Movilidad Integrada. Para eso el proceso se puede realizar en los siguientes módulos.

Centro DIF Pacto Federal en la Álvaro Obregón.

Centro DIF República Española en la Cuauhtémoc.

Centro DIF Cuautepec en la Gustavo A. Madero.

Centro DIF Lázaro Cárdenas en la Gustavo A. Madero.

Centro DIF Rosario Castellanos en la Venustiano Carranza.

Centro DIF Venustiano Carranza en la Venustiano Carranza.

¿Qué papeles se piden para obtener acceso gratuito en el Metro CDMX?

Según los informes dados en los boletines, este beneficio incluso podría acreditar descuentos en los pagos del agua y el predial. Pero para más detalles, se recomienda preguntar al momento de pedir la Tarjeta Incluyente donde exigen los siguientes papeles.