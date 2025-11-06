Maestra ordenaba a sus alumnos de primaria a masajearle los pies; esta es la inverosímil historia

Las redes sociales están ardiendo por el caso de una maestra que ordenaba a sus alumnos masajearle los pies y las piernas. Los comentarios están repudiando los actos y ya se indicó qué pasará con dicha profesora. Además, se indica que dejaba otras labores a sus estudiantes, en aspectos que no tienen ninguna relación con la escuela. A continuación la historia completa.

La maestra Lula Ross será la encargada de clases de canto en La Academia [VIDEO] La mestra Lula nos recuerda que no podemos perdernos el estreno de La Academia, pues llegará con muchas sorpresas para todos.

Te puede interesar - Esta maestra fue despedida y triunfó como modelo de Only Fans.

Te puede interesar - Maestra golpeó a niño y le tiró un diente; así la sancionarán.

¿Qué se sabe del caso de la maestra que recibía masajes de sus alumnos?

Este video está causando un escándalo en la India, donde se grabó el material de origen. En las imágenes que fueron grabadas por un alumno de la clase, se ve cómo dos niñas de la clase le dan masaje a una profesora mientras esta habla por teléfono. Durante el cortometraje se percibe como la señora se sienta cómoda en su silla mientras esas dos infantes están de rodillas en el piso, moviendo sus manos por las piernas y pies de la docente.

Evidentemente al publicarse este video (por parte de un grupo político de dicho país), la ola de reacciones se hizo presente. Tanto padres de familia como figuras sociales y políticas reaccionaron indignados y pidieron una sanción ejemplar sobre esta profesora. Parece que ya había reportes de conductas de este tipo y el escándalo ya es de índole internacional.

At Bandapalli Girls Tribal Ashram School in Meliyaputti mandal, Srikakulam district, a teacher shamelessly made two young girl students massage her feet while she sat arrogantly talking on her cellphone. The disgraceful act, exposed belatedly, has enraged parents and locals.… pic.twitter.com/yTZqz9Rls8 — YSR Congress Party (@YSRCParty) November 4, 2025

El nombre de la maestra es Y. Suhata, quien se estaría enfrentando a una sanción que todos exigen como ejemplar.

¿Qué le pasará a esta maestra que exigía masajes de sus alumnos?

La profesora de primaria fue revocada de su cargo como acción inmediata y sin goce de sueldo. Al menos esto sucederá así hasta que las investigaciones pertinentes se concreten. Las instancias correspondientes prometen una sanción a la altura, esperando que la docente quede relegada de sus funciones de por vida, esto como consecuencia de las exigencias de la opinión pública. Lo que se quiere corroborar es la participación y/o silencio de más personas ante las acciones que se catalogan como vergonzosas para la profesión.