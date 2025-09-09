inklusion logo Sitio accesible
¡Los mejores esquites de México! Checa esta joya de Peña de Bernal

Rahmar se dio una vuelta a Peña de Bernal y encontró los mejores esquites de todo México. ¿Será que sí? ¡Checa la variedad de complementos y picantes!

Peña de Bernal presume una espectacular joya gastronómica: elotes y esquites con patitas de pollo, costilla de puerco, camarones y más. ¡Ojo a la variedad de picante que maneja! Por supuesto, Rahmar les otorgó el sello de La pura sabrosura. ¡Al Extremo!

