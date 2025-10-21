inklusion logo Sitio accesible
¿Las mejores flautas? ¡Una joyita culinaria del Casco de Santo Tomás!

¿Flautas de sirloin y chorizo argentino? Rahmar se lanzó al Casco de Santo Tomás y encontró unas flautas legendarias. ¡Ojo a la variedad que puedes encontrar!

Al Extremo
TV Azteca

El Casco de Santo Tomás puede presumir una joyita culinaria de gran sabor a precio ‘estudiantil’. Y es que Rahmar se lanzó a clavarles el diente y no dudó en ponerles el sello de La pura sabrosura. ¡Ocho tipos de ingredientes! ¿Serán las flautas mejores de la CDMX?

