Mujer es arrestada por lucrar con una red de chismes, cobraba extra por eliminar mensajes

¡Algo insólito! En Brasil se dio a conocer que una mujer fue arrestada por lucrar con una red de chismes, rumores locales que se encargaba de difundir a cambio de una cantidad de dinero, los cuales muchos de ellos no tenían fundamentos o pruebas, por lo que fácilmente manchaba la imagen de los usuarios.

Por si fuera poco, la implicada cobraba extra por eliminar los mensajes. Los hechos fueron corroborados por las autoridades del país, quienes lograron detener a la infractora. Conoce todos los hechos al respecto, porque seguramente te asombrarán.

¿Cómo ocurrieron los hechos de la mujer que contaba con una red de chismes?

La mujer que fue arrestada por lucrar con una red de chismes se llamaba Anielly Sousa Silva de 21 años quien, con su identidad oculta, aprovechaba para promover al público a compartir rumores locales y de otros venidos. Sin verificar los datos, publicaba toda la información, donde se hablaba de acusaciones sexuales, traiciones amorosas y violencia.

Aunque a simple vista parezca algo sin efectos negativos, no es así, puesto que las publicaciones tenían miles de vistas, provocando fuertes afectaciones en el estilo de vida a los implicados. Se sabe que cobraba 35 dólares para difundir la información, pero para quienes querían eliminar los mensajes, ella aplicaba un cobro extra de 100 dólares.

Actualmente, la joven está enfrentando cargos por extorsión, situación que podría generarle una condena de 10 años en prisión. Antes de ser detenida oficialmente, ella seguía haciendo uso de sus redes sociales para seguir publicando, por lo que se tuvo que hacer la detención formalmente y se eliminó el perfil.

¿Cómo afectan los chismes a la población?

Dentro del caso de la mujer de Brasil que fue arrestada por lucrar con una red de chismes, se menciona que hubo importantes acusaciones que afectaron la vida de los usuarios. Estas fueron las historias más destacadas:

Una joven sufrió acoso escolar por un rumor difundido, provocándole depresión.

Funcionaria escolar fue acusada de maltratar a un menor con discapacidad.

Un matrimonio terminó por ser acusado de infidelidad.

Las historias así son muchísimas, provocando que jóvenes y familias enteras pasaran por fuertes problemas ante rumores falsos. Mientras otros aceptaban el cobro extra por eliminar mensajes falsos que afectaban.