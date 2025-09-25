Acusan a Poncho De Nigris de tener romances con hombres por dinero

La vida pasada de Poncho De Nigris está siendo expuesta por un ex amigo que se identifica en TikTok como el Parce Regio. Es que este influencer ha realizado fuertes revelaciones que lo han dejado mal parado.

Poncho de Nigris habla sin tapujos del distanciamiento de su hija [VIDEO] En Exclusiva para Venga La Alegría, Poncho De Nigris habló sobre los motivos por los que se encuentra alejado de su hija.

¿Qué se reveló de Poncho De Nigris?

Este amigo manifestó que Poncho De Nigris, mantenía encuentros con hombres por dinero y además realizó más amenazas con sacar más información sobre su pasado.

No fue todo lo dijo este influencer, sino que aseguró que su ingreso a un reality no fue por un casting como se ha dicho. El ex amigo realizó señas obscenas con las cuales daba a entender que De Nigris consiguió el lugar mediante favores íntimos a hombres.

“Ahora se pone a criticar a la gente que tiene página azul cuando su book de modelaje era tan promocionado que parecían barajitas, sobre todo para empresarios, directores, productores y políticos mañosones”.

A esto Parce Regio agregó: “A la gente que se arrima es para obtener un beneficio”, el sujeto no paró ahí ya que incluso le dijo “¿recuerda los viajecitos que se aventaba a Puerto Vallarta con un tal Maldonado?”. “Yo también andaba en eso, éramos contratados por agencia, pero no tenía tanta ambición como ese señor”.

“Esto es una probadita de todo lo que sé… si quieren nos vamos más atrás cuando andábamos en preparatoria”, señaló el Parce Regio.

Por el momento Poncho De Nigris, no ha salido a desmentir estos dichos pero Wendy Guevara, su amiga, ha manifestado que se encuentra muy consternada por estas declaraciones.

¿Qué dijo Poncho De Nigris sobre Valeria Salinas?

Poncho De Nigris fue muy critico con Valeria Salinas por tener página azul. Ella es la ex novia de Aldo Tamez De Nigris, por lo que manifestó que en su familia no se aceptan mujeres así.

La joven en su defensa le recordó que él estuvo en el show “Solo Para Mujeres” y los internautas también le recordarían que su esposa Marcela Mistral trabajó dando el clima en canales donde debía mostrar sus outfits provocadores.

