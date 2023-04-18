VIDEO: ¡Perrito se cae al agua por andar de antojadizo!
Un perrito y su dueña estaban al lado del río, cuando la chica sacó un rico sandwich al cachorro se le antojó tanto que perdió el equilibrio y se fue al agua.
Los animales se han vuelto parte de nuestra familia y como bien lo dicen, el perro es el mejor amigo del hombre, están en los mejores y peores momentos. En este video podemos observar un momento muy divertido que pasó una chica junto a su perrito, compartieron un día de campo sentados al costado de un río para pasar un rato juntos como los grandes amigos que son.
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La joven sacó un sándwich y en cuanto el perrito lo vio se le hizo agua el hocico, era tanto el anhelo de obtener ese delicioso manjar que perdió el equilibrio y cayó al río dándose un buen chapuzón. Afortunadamente, gracias a sus instintos, el perrito reaccionó rápidamente y salió del río, solo esperamos que su dueña si le haya convidado un pedacito de sándwich.
Awww pobre pic.twitter.com/0CadHXX1HI— Animalia (@AnimalViral) February 28, 2023