¡Iba a trabajar y murió atropellada por un tráiler en Naucalpan!

Como muchas personas salió de su casa para ir a trabajar, pero en el trayecto sufrió un accidente mortal. Los hechos ocurrieron en Naucalpan a las 8 de la mañana, a un costado del Centro de Salud. La víctima de 45 años de edad fue atropellada por un tráiler de 35 toneladas; sus hijas permanecieron en el sitio hasta que levantaron el cuerpo. El conductor se dio a la fuga. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.