¡Murió atropellado debajo de un puente peatonal! Así ocurrió en Tlalnepantla

¡Lo atropellaron justo debajo de un puente peatonal y el auto se dio a la fuga! Los hechos ocurrieron en Tlalnepantla, Estado de México; la víctima quedó sobre el asfalto y sin zapatos. Los paramédicos llegaron sólo a confirmar la lamentable noticia: el hombre había muerto. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.