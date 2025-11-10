inklusion logo Sitio accesible
¡Murió atropellado debajo de un puente peatonal! Así ocurrió en Tlalnepantla

Los paramédicos poco pudieron hacer, pues la víctima que había sido atropellada en Tlalnepantla, ya había fallecido; el responsable se dio a la fuga.

TV Azteca

¡Lo atropellaron justo debajo de un puente peatonal y el auto se dio a la fuga! Los hechos ocurrieron en Tlalnepantla, Estado de México; la víctima quedó sobre el asfalto y sin zapatos. Los paramédicos llegaron sólo a confirmar la lamentable noticia: el hombre había muerto. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

