¡Murió atropellado debajo de un puente peatonal! Así ocurrió en Tlalnepantla
Los paramédicos poco pudieron hacer, pues la víctima que había sido atropellada en Tlalnepantla, ya había fallecido; el responsable se dio a la fuga.
TV Azteca
¡Lo atropellaron justo debajo de un puente peatonal y el auto se dio a la fuga! Los hechos ocurrieron en Tlalnepantla, Estado de México; la víctima quedó sobre el asfalto y sin zapatos. Los paramédicos llegaron sólo a confirmar la lamentable noticia: el hombre había muerto. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
