Imelda Tuñón no perdona Maribel Guardia por los traumas generados a su hijo; esto dijo de su ex suegra

Aunque en algún momento se esperaba algo de pausa en cuanto a las declaraciones en contra de una hacia la otra… cada día sale algún punto que aviva la llama de la polémica. Y es que en días recientes se filtraron unos audios donde se presume que José Julián habló mal de su abuela, lo cual generó respuesta de Imelda Tuñón y de Maribel Guardia. La viuda de Julián Figueroa incluso ya está tramitando demandas.

“Estoy maravillosamente bien”, Maribel Guardia desmiente problemas de salud TV Azteca [VIDEO] Luego de que una plataforma digital asegurara que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con un delicado padecimiento, la celebridad rompió el silencio.

Te puede interesar - ¿Hay audios donde Imelda Tuñón pide sustancias ilícitas?

Te puede interesar - ¿Imelda Tuñón tiene pruebas de la supuesta indifelidad de Marco Chacón hacia Maribel Guardia?

¿Qué dijo Imelda Tuñón en contra de Maribel Guardia?

Cuando el audio se filtró, Imelda activó su lado protector y aseveró ante los medios que procedería legalmente en contra de quienes difundieron dicha pieza auditiva. Además, reaccionó ante la figura de su ex suegra, indicando lo que Maribel les hizo pasar: “Nos estaban subiendo a una camioneta, él estaba asustadísimo. Yo lo llevaba en mis piernas, temblando y llorando, llegamos a la Fiscalía y nos tuvieron ahí sin comer, con frío. Él no sabía dónde estaba… Entonces, él trae ese recuerdo traumático. Fue un día horrible para él… y yo nunca le voy a perdonar eso a Maribel”.

Y es que tras la publicación del audio, Maribel obviamente reaccionó triste al saber que estar con su nieto se ve muy lejano. La vedette indicó que Julián Jr está siendo manipulado, lo cual fue vehementemente negado por Tuñón. Ante dichas acusaciones, la mamá de José Julián dijo que ella nunca le ha dicho a su hijo que hable mal de su abuela.

¿Imelda Tuñón sigue con demandas hacia Maribel Guardia?

La que se podría definir como la más importante ya quedó prácticamente resuelta, la cual es la custodia de Julián, que se resolvió favorablemente del lado de Imelda Tuñón. Sin embargo en las más recientes pláticas con la prensa, la viuda de Julián Figueroa aclaró que las acciones de Maribel Guardia y Marco Chacón tendrían sus debidas consecuencias.

“Todo ese maltrato psicológico ya lo demandé, ella está demandada por violencia familiar en mi contra y en contra de mi menor hijo. Obviamente, el niño sí trae ese sentimiento de esta mujer me hizo esto. Y yo no le dije nada, en absoluto…”.