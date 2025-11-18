Hombre pierde las cenizas de su madre mientras tomaba en un bar; ¿cómo terminó la historia?

En las redes sociales se ha hecho tendencia una frase donde se indica que México no requiere de IA, esto por las imágenes e historias tan fuera de la lógica ocurridas constantemente en el país. Y esta es otra de las viralidades que sorprendió a muchos en las redes sociales. El hombre recibió las cenizas, se fue a beber a un bar y le robaron la urna de su madre. Aquí encontrarás el final de la historia.

¿Cómo le robaron las cenizas de su mamá a este hombre?

Aunque de primera instancias muchos criticaron excesivamente al protagonista de la historia, Jorge A. de 42 años tuvo que enfrentarse de nueva cuenta al fallecimiento de su madre ocurrido hace cinco años. Todo comienza cuando sus familiares le dijeron que ya no podían pagar la estancia de su mamá en el panteón donde se encontraba, por ello Jorge fue a recoger la urna correspondiente.

Ante eso, quiso a ir a pasar la tristeza a un bar, espacio donde se quedó dormido después de beber cerveza en exceso. Y fue allí donde ocurrió la pérdida de sus pertenencias, las cuales estaban en una mochila. Cuando este ciudadano recuperó el conocimiento, se dio cuenta que le robaron todo lo que llevaba. Ante eso, salió y pidió ayuda a las autoridades.

¿Este hombre recuperó las cenizas de su mamá?

El respaldo de las autoridades se dio de inmediato, pues Jorge le pidió apoyo a algunos policías que estaban realizando operativo por el buen fin. E inmediatamente le informaron que sus pertenencias se habían encontrado en Pino Suárez y Reforma. Al percatarse que tenía una urna, quienes la recogieron se la dieron a resguardo a las autoridades.

Ante la anécdota de fin de año de este hombre, indicó lo siguiente: “La verdad es que no estaba tranquilo al perder la urna, y agradezco a la Policía de Monterrey por el apoyo brindado”.