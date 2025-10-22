Influencer construyó una casa con menos de 100 mil pesos: VIDEO

El influencer Levi Kelly es un creador de contenido que ha ganado su debida fama por ser un experto en la temática de hogares. Es decir, su labor se basa en la producción de videos viviendo en diferentes casas a lo largo del mundo. Y justamente este video trascendió porque construyó una casa con menos de 100, 000 pesos. Así luce este pequeño espacio para vivir.

¿Es viable vivir en la casa hecha por este influencer?

Gracias a las tendencias e incluso necesidades de la presente era, se ha puesto de moda el término de las Tiny Houses, que son espacios realmente diminutos para vivir. Con eso en mente, Levi Kelly llevó eso al extremo total, por ello construyó una casa con 5, 000 dólares.,lo cual se evidencia en el tamaño de la cabañita.

Este hombre levantó este cuartito que incluye absolutamente todo lo básico para sobrevivir ahí. Tiene espacio para que tres personas estén sentadas, la cama se esconde en el techo para usarse solamente en la noche, cuenta con paneles solares que alimentan la energía con baterías, tiene un mostrador/cocina, inodoro portátil-movible, una ducha exterior y cuenta con calefacción mas su respectivo aire acondicionado.

Dicho proyecto fue realizado por su esposa y por él en el estado de Ohio, esto con la intención de mostrar que es posible vivir en un espacio que evidentemente se muestra reducido.

¿Por qué este influencer habla tanto de las Tiny Houses?

Justamente lo que se planteaba al principio, hablando de las necesidades de las sociedades modernas, las personas que rentan terminan en complejos bastante pequeños porque resulta más barato. Sin embargo, el influencer ha mostrado que es posible acomodarse en un espacio no convencional de manera efectiva.

El contenido de sus distintos canales le han permitido ganar 223 mil seguidores en Instagram y este experimento realizado con la casa minimalista le trajeron cientos de comentarios positivos.