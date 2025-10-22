Un miembro más de la familia de Exatlón México “Kat Attack": Rosique le da apodo oficial a esta competidora

Para los fans de Exatlón México, uno de los momentos más emocionantes de la última competencia fue cuando Antonio Rosique, La Máxima Autoridad, sumó a la familia a una atleta más, pues bautizó a oficialmente a Katia Gallegos con un apodo que promete marcar su paso por la competencia: “Kat Attack”.

“Desde que llegué a Exatlón me habían dicho que debía tener un apodo, y Doris fue quien me dijo: ‘no, hasta que Rosique te bauticé’. Finalmente, llegó el día, suena padre ‘Katia Gallegos, Kat Attack’. Es algo que me describe porque me gusta atacar, es parte de mi deporte”. Señaló Katia.

El bautizo de Rosique: Una tradición que marca a los atletas

Dentro de la competencia, los apodos de los atletas no son simples sobrenombres, pues dentro de los circuitos, estos apodos, son símbolos de identidad y legado. Para Rosique, el entregar un sobrenombre, es un acto de respeto, pues estos son el reconocimiento de sus habilidades, desempeño y personalidad.

“Kat Attack”: El sobrenombre de Katia Gallegos en Exatlón México

Durante el programa del 21 de octubre del 2025, Rosique, no dudó en reconocer el ímpetu y la agresividad con que compite Katia en cada circuito, otorgándole su apodo oficial dentro de Exatlón México, acto que fue ampliamente reconocido por sus compañeros, quienes celebraron entre gritos y aplausos.

Un nombre que refleja la esencia de katia

El apodo de “Kat Attack”, no solo suena imponente, sino que es un claro referente de la fuerza y determinación que define a Katia.

Para los fans, el estilo de la atleta se enfoca en la ofensiva y la precisión, lo que la ha convertido en una de las atletas más explosivas de toda la competencia. Para Katia, el recibir este apodo, representa mucho más que un honor, pues es un recordatorio de por vida, de lo que significa ser parte de la novena temporada de Exatlón México.

“Me gusta atacar, es lo que soy, lo que me define.” En mi deporte, atacar es avanzar, es ganar terreno. Y ahora también es parte de mi nombre”, expresó emocionada.

¿Qué pasará ahora con “Kat Attack”?

Es con este apodo que ahora Katia Gallegos, deja en claro que está lista para seguir demostrando por qué su presencia dentro de la novena temporada de Exatlón México es un sinónimo de energía y entrega.