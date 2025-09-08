Influencer se identifica como serpiente e incomoda a personas en Japón: VIDEO

Parte de la dinámica del término viral es que en redes sociales es posible encontrarse todo tipo de contenido. Desde lindos perritos o videos de mascotas, caídas o accidentes hasta algunas piezas videográficas que sobre todo… incomodan al espectador. Este es el caso de un influencer que generó debate alrededor de su visita a Japón donde se creyó serpiente e incomodó a algunos ciudadanos locales.

¿Este influencer incomodó a personas en Japón?

La serie de videos son del mes de junio, donde el influencer brasileño concretó su visita al país asiático. Allí, el contenido subido a su cuenta de TikTok habla sobre su aventura en las calles de Japón con un vestido-disfraz de serpiente que lucía orgulloso. A tal grado fue el nivel interpretativo, que además de llevar su traje de víbora, se trasladaba arrastrándose y caminando “en cuatro patas”.

En alguno de los videos se ve cómo en un cruce peatonal, un par de personas se percataron del muchacho y simplemente se hicieron un lado por la extrañeza del momento. Ante eso, muchos cuestionaron las acciones del joven, pues hablaban de locura lo que estaba haciendo. Mientras que otros lo defendieron al argumentar que realmente no le hizo daño a nadie.

¿Realmente este influencer se identifica como serpiente?

La respuesta inmediata es que no. El corte del contenido producido por Junior Caldeirao es comedia. Ante dicha situación, todo fue parte de un montaje donde simplemente quiso generar humor, aunque muchos quedaron sobre todo… incómodos. Además, parte de las cosas favoritas de este influencer sudamericano es producir disfraces que presume en sus diversas plataformas.

Entonces, lo curioso de la serie de videos es la respuesta de parte de los distintos usuarios. Muchos lo tomaron con mucha gracia y otros simplemente no vieron la comedia de parte del influencer al disfrazarse y trasladarse como dicho reptil en las calles de un país extranjero.

