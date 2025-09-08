Daniela Castro dice que, en su intento de secuestro, la gente pensaba que estaba actuando para una telenovela

Las celebridades no están exentas de convertirse en víctimas de la delincuencia, por lo que desafortunadamente no es raro que las figuras públicas cuenten historias realmente aterradoras que han vivido. Este es el caso de Daniela Castro, quien recientemente contó sobre el intento de secuestro que sufrió.

A pesar de que este hecho ocurrió en 1996, la actriz todavía lidia con secuelas como fuertes dolores de espalda por los golpes que recibió.

Daniela Castro reveló que, cuando intentaron secuestrarla, la gente creía que estaba actuando

En entrevista con Isabel Lascuráin, Daniela Castro relató la aterradora experiencia que vivió cuando intentaron secuestrarla. En ese entonces, hace casi 30 años, estaba grabándose una de sus telenovelas más exitosas.

La actriz estaba por encontrarse en un centro comercial con un productor de televisión, pero al bajar del coche una persona le puso una pistola en la sien. Cuando su chofer intentó acercarse, la persona dijo: “no te acerques porque me la trueno”.

Daniela relata que azotaron su cabeza contra un poste, a punta de pistola. Tratando de mantener la calma, ella le dijo al delincuente que se llevara el coche, su reloj y dinero. “Me dijo: ‘te quiero a ti’”, cuenta, y con eso supo que iban buscándola directo a ella.

Mientras eso ocurría, la gente que entraba al centro comercial ya estaba volteando a verla desde las escaleras y la planta alta. El delincuente bajó un poco la pistola porque se puso nervioso, y ella se zafó.

“Me empieza a corretear alrededor de un coche, hasta que me alcanza, y me agarra de los pelos, del vestido, no sé de dónde. Fue un azotón en el piso, que en ese momento con la adrenalina no lo sientes”, cuenta la actriz. Mientras la golpeaban, “la gente aplaudía: ‘¡bravo, bravo!. ¡Qué bárbaros!’. Yo pedía auxilio y más decían bravo”.

Cuando vio acercarse a dos personas en un coche en reversa, decidió que debía seguir luchando. “Yo dije: aquí me muero, pero ahí no me suben”.

Daniela Castro relata que para ese momento “ya se había juntado la gente porque de verdad creyó que estábamos grabando. Me le vuelvo a zafar, me meto entre un coche, me meto a la banqueta, empiezo a correr y nomás oía balazos”.

En ese tumulto, la actriz perdió la consciencia y despertó hasta que ya estaba en el hospital. Ella dice que sintió a alguien que cayó encima de ella en el suelo, pero no sabe quién era ni nadie le ha sabido decir. Daniela concordó con Isabel Lascuráin en que eso fue una intervención divina o “un ángel”.