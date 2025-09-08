Mati Álvarez y Evelyn Guijarro llegan a “El Otro Lado de los Realities”: ¿Qué podemos esperar?

Llegó el momento, las máximas referentes de Exatlón México, Mati Álvarez y Evelyn Guijarro, están de regreso para responder todas las preguntas. Ambas están confirmadas para formar parte del programa “El Otro Lado de los Realities”, todo está listo y te contamos todo lo que puedes esperar con estas dos guerreras.

Mati Álvarez y Evelyn Guijarro visitan El Otro Lado de los Realities

Prepárate porque la cita es este lunes a las 6:30 PM, y se espera que las atletas hablen de su paso por el Exatlón CUP 2025, donde representaron a México y demostraron por qué son consideradas parte de las competidoras más fuertes de la historia del reality.

¿Hablarán Mati Álvarez y Evelyn sobre su relación?

Uno de los temas que más curiosidad despierta entre los fans es la cercanía entre Mati y Evelyn. A lo largo de varias temporadas, su amistad —y los rumores de un posible noviazgo— han dado mucho de qué hablar en redes sociales.

La presencia de ambas en un formato que suele tocar temas personales aumenta las especulaciones y las probabilidades de que hablen de eso, ¿se atreverán a revelar detalles sobre su relación?

El legado de Mati y Evelyn en Exatlón México

Mati Álvarez es apodada “Terminator”, por ser la máxima campeona del reality, mientras que Evelyn Guijarro, “Sniper”, se ha ganado el cariño del público por su impresionante entrega y constancia. Juntas, han protagonizado algunas de las competencias más memorables y se han convertido en referentes no solo dentro del programa, sino también en el deporte de alto rendimiento.

No te pierdas “El otro lado de los realities” en vivo, hoy a las 6:30 PM.

