TikTok es la red social más popular del momento, donde hemos sido testigos de espectaculares coreografías de baile, challenges y uno que otro video viral.

Sin embargo, la aplicación también ha dejado polémicos momentos que se vuelven tendencia entre el público mexicano.

Tal es el caso de una chica que responde al pseudónimo de Rivera Furby, quien ya es tendencia por “perrear” al ritmo del Himno Nacional Mexicano.

La joven, de origen desconocido, subió un polémico video que enfureció a los internautas, pues bailó al ritmo del tema compuesto por Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra.

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El filme se volvió viral en todas las plataformas digitales; incluso, cibernautas pidieron medidas legales para denunciar a esta tiktoker.

Más tarde, apareció una chica de nombre Paula Zambrano y creó un hilo de Twitter para explicar por qué era una falta de respeto “perrear” al ritmo del Himno Nacional Mexicano:

México, contamos con la LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES. Esta ley, en el Art. 1°, establece las características, difusión y uso de los símbolos patrios, es una ley vigente y las sanciones estarán a cargo de la Secretaría de Gobernación

Rivera Furby no ha dado ningúna una explicación respecto a su contundente video; sin embargo, se mantiene muy activa en TikTok, donde cuenta con más de 150 mil seguidores.

Las críticas no se hicieron esperar y algunos internautas pidieron que se borren todas las cuentas de la joven estrella de las redes sociales: “Muchos sí sabemos lo que es respetar nuestros símbolos patrios”, escribió un internauta.

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