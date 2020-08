‘Lady Tacos de Canasta’ denuncia abuso policial tras ser despojada de su mercancía. (VIDEO)

Francisco Marven, mejor conocida en redes sociales como ‘Lady Tacos de Canasta’, fue agredida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que le decomisaran su bicicleta y mercancía en las calles del Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La celebridad del internet, quien es originaria de Oaxaca y se hizo famosa por su grito durante la marcha del orgullo LGBT, fue despojada de su equipo de trabajo, acción que provocó la furia de los usuarios de plataformas digitales.

"¿Saben lo difícil que es salir a vender 200 tacos? Que ni siquiera es una millonada. Todos los días he tenido que vender, que salir a trabajar, pero no hay otra manera. Ustedes saben que para allá, para la casa, no hay otra manera de cómo”, indicó Lady Tacos.

Con mi Lady tacos de canasta no se metan, ojala así atraparan a toda la bola de rateros y violadores que hay en la ciudad

#LadyTacosDeCanasta

Cabe mencionar que las indicaciones sanitarias que se viven en la actualidad, por la pandemia de coronavirus que prevalece en el país, señalan que vender en esa zona es sinónimo de una falta administrativa.

La dependencia de gobierno informó que los policías relacionados en estos hechos fueron llamados a comparecer ante el Departamento de Asuntos Internos, para explicar los pormenores del suceso que fue tendencia en los medios de comunicación.

