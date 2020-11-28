Mujer despliega elemento policiaco para atrapar a su esposo con la amante en las calles de Santa Marta, Colombia.

Descubrir una infidelidad puede ser de las cosas más dolorosas y que nos hacen perder la cabeza. Tal fue el caso de una mujer colombiana, quien provocó una persecución para atrapar a su esposo con la amante.

Los hechos ocurrieron en Santa Marta, Colombia, donde dicha mujer acudió a la policía para contar que un hombre le había robado su automóvil. Por su puesto que no se trataba de un asalto, pues la dama solo quería que las autoridades encontraran a su marido con las manos en la masa.

Fue el pasado 24 de noviembre, cuando policías, ciudadanos en motocicleta y personas a pie comenzaron a perseguir al sujeto que se encontraba en un automóvil de tonalidad blanca.

Te puede interesar:

Abuelitos comen paletas de jabón como parte de una broma y el VIDEO causa indignación en las redes sociales.

En uno de los videos que comenzaron a circular por las redes sociales, se pudo apreciar al hombre esposado y extrañado al no entender nada de lo sucedido.

El sujeto descendió del carro y dejó que lo esposaran, pues no sabía qué tipo de delito había cometido. Según los medios locales, el susodicho logró comprobar que no robó nada gracias a los documentos oficiales de su automóvil, cosa que extraño a los policías.

Poco después, la mujer que desplegó el operativo confesó a las autoridades, que nadie le había robado nada y solo quería descubrir a su esposo con la amante.

Posteriormente, se dio a conocer que el hombre quedó en libertad y la mujer fue detenida por intentar engañar a los elementos de seguridad.

Según algunos medios de aquel país, la susodicha podría enfrentar cargos por utilizar recursos para un hecho que no era relevante y no afectaba la seguridad pública de otros ciudadanos.

También te puede interesar:

VIDEO: Sacerdote sufre un ataque de risa mientras daba misa y se hace viral en redes sociales.