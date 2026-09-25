Cómo reciclar las pilas AA y AAA: 5 manualidades en casa para aprovecharlas y hacer objetos funcionales

Las pilas se usan en cualquier casa, ya sea para los controles, juguetes y otros artefactos de uso cotidiano, pero cuando se termina su energía, no debes tirarlos a la basura, sino en un centro de reciclaje especializado. Aunque también hay ideas de manualidades creativas que puedes hacer para aprovecharlas y convertirlas en objetos funcionales , sin importar si son AA o AAA.

Antes de comenzar a hacer manualidades con las pilas, debes asegurarte de que no tengan abolladuras, corrosión o rastros de sulfato. Además, siempre usa guantes para mayor seguridad.

Una por una, las 5 ideas de manualidades con pilas AA y AAA

En Pinterest existen varias ideas de manualidades con pilas AA y AAA que te pueden parecer hermosas. Aunque también existen recomendaciones prácticas y seguras por parte de creativos que utilizan estos materiales para darles un segundo uso. Estas son algunas propuestas: