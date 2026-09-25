Cómo reciclar las pilas AA y AAA: 5 manualidades en casa para aprovecharlas y hacer objetos funcionales
NO debes tirarlas a la basura porque pueden contaminar, en su lugar, úsalas para estas ideas que te ayudarán a decorar.
Las pilas se usan en cualquier casa, ya sea para los controles, juguetes y otros artefactos de uso cotidiano, pero cuando se termina su energía, no debes tirarlos a la basura, sino en un centro de reciclaje especializado. Aunque también hay ideas de manualidades creativas que puedes hacer para aprovecharlas y convertirlas en objetos funcionales, sin importar si son AA o AAA.
Antes de comenzar a hacer manualidades con las pilas, debes asegurarte de que no tengan abolladuras, corrosión o rastros de sulfato. Además, siempre usa guantes para mayor seguridad.
Una por una, las 5 ideas de manualidades con pilas AA y AAA
En Pinterest existen varias ideas de manualidades con pilas AA y AAA que te pueden parecer hermosas. Aunque también existen recomendaciones prácticas y seguras por parte de creativos que utilizan estos materiales para darles un segundo uso. Estas son algunas propuestas:
- Usa las pilas AA como base de una lámpara: le da un toque industrial y moderno. Puedes combinar materiales como madera o metal y usar un foco cálido para darle un aspecto futurista.
- Crea un reloj de pared: si tienes pocas pilas AAA, puedes usarlas como indicadores de las horas principales de un reloj redondo que puedes pegar en la sala. Recuerda poner la base de madera, y que estén sujetos en el 12, 3, 6 y 9. Dibuja los números más pequeños y coloca las manecillas.
- Organizador de escritorio con pilas AA: puedes ponerlas sobre una base de madera, pegarlas en fila para que queden firme y usar los huecos que quedan para poner papeles, postiks, plumas, tijeras o cualquier artículo estés usando en ese momento.
- Escultura de pilas AA y AAA: si tienes muchas plicas usadas de todos los tamaños, puedes aprovecharlas para armar tus propias esculturas modernas al estilo LEGO. Puedes usar otros materiales para complementar.
- Maceta decorada con pilas: usa las pilas para reforzar las macetas de plástico para tus plantas. Colócalas en la base o alrededor para darle personalidad.