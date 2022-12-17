(VIDEO) ¡Esta turbina envolvió en llamas toda la fábrica!

Una imagen tremenda se registró dentro de una fábrica cuando una turbina se prendió en llamas. Todos se alertaron, pero cuando vieron que el fuego se expandió rápidamente salieron corriendo. Se volvió un espectáculo visual y algo muy peligroso. Impresionante.

Es difícil explicar lo que sucedió. Dudamos que los mismos empleados del lugar tengan una explicación lógica. Habrá que encontrar culpables porque algo así no puede suceder. Debe de haber un par de despedidos como mínimo. Esto pudo acabar en tragedia.