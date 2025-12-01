Novia se vuelve viral minutos antes de su boda por mostrarse arrepentida

Una vez más, las redes sociales se han encargado de viralizar una situación personal. En esta oportunidad, la protagonista es una novia que, minutos antes de arribar a la Iglesia para dar el “Sí, acepto”, se mostró arrepentida y decidió dar por culminada la unión en matrimonio con su prometido.

"¡Que se cuide!”, Verónica del Castillo revela detalles del polémico encuentro que marcó a su hermana Kate TV Azteca [VIDEO] A una década del polémico encuentro que marcó la vida de Kate del Castillo, su hermana Verónica recuerda lo que sucedió con Sean Penn y cómo afectó a su familia.

No es la primera vez que las plataformas digitales se convierten en eco de momentos de felicidad, angustia o dolor. Es que la masividad de las redes sociales y los dispositivos móviles, permiten documentar todo lo que sucede a nuestro alrededor y, en cuestión de minutos, llega a distintos rincones del mundo.

¿Qué pasó con la novia?

El video que ganó estado público en las redes sociales fue compartido por Alfredo Cantú, creador de contenido conocido como Un Tal Fredo que además se desempeña como organizador de bodas. En el posteo, se observa que en el asiento trasero de un vehículo viaja una novia con su imponente vestido minutos antes de la ceremonia religiosa.

Sin embargo, el momento de emoción y felicidad se llena de tensión cuando el “wedding planner” le pregunta como parte del protocolo si “está segura de que se quiere casar”. “No sé Fredo, no sé… Siento que no estoy respirando”, respondió la joven ante la consulta del creador de contenido quien primero creía que se trataba de una broma pero luego cortó el video cuando entendió que su respuesta era sincera.

¿Por qué la novia decidió no casarse?

El posteo rápidamente sumó visualizaciones y ha dado lugar a un gran debate. Aunque no se saben los motivos por los cuales la novia decidió suspender la boda, Un Tal Fredo escribió junto al video: “Hace más de un mes tuvimos esta situación en donde la novia decidió NO casarse minutos antes de ir a la iglesia. Ella tiene sus razones y son VÁLIDAS…”.

En el posteo se hace hincapié en la decisión de la novia y dándole validez a que siempre es un buen momento para tomar la decisión correcta. “Me permitió compartirlo en redes para dar el mensaje de que NUNCA ES TARDE para tomar la decisión correcta, que NO eres egoísta por dejar ir algo que no te hace feliz y que NO IMPORTA si ya está pagada una boda, si la familia esté de acuerdo o no, si la gente “va a hablar” o lo que sea que te esté deteniendo… PRIMERO VAS TÚ”, remarcó el creador de contenido.