¡Ordeñamos el chisme de La Granja VIP con Sandra Itzel, la segunda eliminada!
De Lis Vega, del legado, de Eleazar, de los críticos... ¡y mucho más! Checa todo lo que nos contó Sandra Itzel de La Granja VIP en Ordeñando el Chisme.
¡Soltó todo el chisme! Sandra Itzel, la segunda eliminada de La Granja VIP, nos contó sus primeras impresiones sobre los granjeros y, como era de esperarse... ¡no se guardó nada! Habló fuerte de los críticos, de lo que pasó con su hermano, con Sergio Mayer, y mucho más.
