¡FALSO! El Patrón, Alberto del Río, no tiene fecha pactada para su salida de La Granja VIP

Durante las últimas horas las redes sociales se han incendiado por un supuesto evento pactado a finales de noviembre, cosa que rápidamente comenzó a circular entre diferentes usuarios, quienes comenzaron a señalar que La Granja VIP termina hasta diciembre, que cómo era posible que Alberto del Río tuviera algo pactado para antes de esa fecha.

Es por eso que hoy durante La Gala de La Granja VIP nuestro querido conductor Adal Ramones se dio el tiempo de aclarar las cosas respecto a estos hechos, y declaró que es totalmente FALSO que El Patrón tenga pactada una lucha: "Eso es totalmente falso, El Patrón al igual que todos los que están en La Granja VIP firmaron un acuerdo que dice que no hay nada, nada que los comprometa, aquí no hay de 'yo iba a salir porque tenía un evento', aquí no hay nada de eso, lo aclaró el staff de El Patrón, el día que salga saldrá, y solo usted con su voto decide el destino de cada granjero si se va ahorita, si ve va la semana que viene..."

Esta confirmación se obtuvo a través de una llamada telefónica con el equipo de Alberto del Río, quienes negaron rotundamente que El Patrón tuviera algún compromiso fuera de La Granja VIP antes de que esta terminara. Así que si tu gallo en esta granja es El Patrón no te preocupes porque él se irá de La Granja VIP hasta que tú lo decidas con tus votos.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Paso a paso para votar en el sitio web:



Da click en el siguiente link: https://www.tvazteca.com/aztecauno/la-granja-vip/vota Inmediatamente verás la opción de votar por los granjeros elegibles (es decir, no puedes votar por El Capataz ni por los peones). Tienes 10 votos para repartir o para dar a una sola persona. Si contestas una encuesta breve al finalizar, puedes desbloquear 10 votos más.

Paso a paso para votar en la app:

