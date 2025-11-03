¡Otro hombre que falleció por culpa de un peligroso bache en la CDMX!
A la altura de Jardines del Pedregal, un hombre perdió la vida por culpa de un bache ubicado en periférico, en la CDMX. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
Otro bache en la CDMX cobra una víctima más. Los carriles de periférico atestiguaron cómo un hombre perdió la vida tras caer en un bache para impactarse contra el camellón. Los hechos ocurrieron a la altura de Jardines del Pedregal. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
