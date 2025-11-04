Alfredo Adame y Fabiola Campomanes hacen un pacto de nominación en La Granja VIP: “Ya no hay vuelta de hoja”

La estrategia empieza a tomar forma entre los granjeros y esta vez fue Alfredo Adame quien aprovechó una charla relajada con Fabiola Campomanes para negociar más que una simple noche de descanso. Lo que comenzó como una divertida conversación sobre quién podría ser su compañero en la habitación del Capataz, terminó por convertirse en un pacto de juego que podría cambiar el rumbo de las nominaciones… de tomarse en serio.

¿Por qué Fabiola no quiere dormir con ningún hombre en La Granja VIP?

Todo empezó cuando Sergio lanzó la pregunta al aire: ¿con quién compartiría Fabiola la habitación del Capataz en caso de ganar? Las bromas no se hicieron esperar, pero fue Alfredo quien tomó la delantera para intentar convencerla. Él aseguró que no tenía intenciones ocultas y hasta se describió como "asexual", con tal de ganarse su confianza. Le prometió noches tranquilas, sin ronquidos ni tensiones, y charlas profundas alejadas del ruido de las vanidades.

Aunque al principio Fabiola fue clara al decir que no dormiría con ningún hombre, terminó por admitir que la propuesta le parecía interesante. Eso sí, puso una condición, que necesita saber si esa cercanía no acabaría siendo una trampa disfrazada para ser nominada.

¿Cuál fue el acuerdo entre Alfredo Adame y Fabiola Campomanes?

Ante la duda, Alfredo fue directo, le explicó que si algún día la nomina, será sin pretexto alguno, simplemente porque el juego lo exige. Fabiola aceptó la regla bajo los mismos términos, es decir, si en algún punto tiene que nominarlo, lo hará de frente y sin doble discurso. El pacto quedó sellado con un “va, va, va” entre risas, mientras los demás granjeros observaban divertidos el acuerdo.

Esta alianza inesperada, que mezcla humor, juego limpio y algo de filosofía granjera, podría volverse clave en los próximos días, cuando la tensión de la competencia vuelva a subir. Y tú, ¿crees que este pacto durará?

