OFICIAL: ¡Este granjero se convirtió en el Capataz de la cuarta semana en La Granja VIP!

Cada día en La Granja VIP se vive intensamente y este lunes se llevó a cabo el cuarto reto por el Capataz, quien llevará el mando de todos los granjeros y peones para poder tener en equilibrio tanto el bienestar de los animales, como la limpieza y los alimentos de todos los integrantes del reality. En el reto de esta tarde quedaron como finalistas César Doroteo, Kike Mayagoitia, Sergio Mayer Mori y solo una mujer, Fabiola Campomanes.

Sergio Mayer Mori se definió nuevamente como Capataz por tercera vez en La Granja VIP, es decir, que ha mantenido el liderazgo casi un mes completo, pues La Bea, se coronó como Capataz la semana pasada.

¿Cómo ganó Sergio Mayer Mori el reto del Capataz de La Granja VIP?

El reto consistió en pasar un costal (el cual contenía objetos dentro) por una viga con cuerdas y posteriormente los granjeros tuvieron que sacar dichos objetos y colocarlos en un contenedor. Una vez que pasaron ese primer punto, los finalistas fueron colocando cada "objeto" en una báscula, la cual debía pesar 7 kilos exactos para poder cantar victoria y tocar en cencerro.

Sergio Mayer lo hizo con serenidad y templanza, no hubo discusión de sus compañeros, quienes quedaron conformes al ver un juego limpio.