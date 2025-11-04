Niño estadounidense ama el mariachi por culpa de su niñera: VIDEO

Este tipo de historias llenan el alma de los internautas que ven cómo algo totalmente impensado se concreta. Y es que los mexicanos ya adoptaron a su nuevo mejor amigo al que ya le denominan Güero, pues se hizo viral el video de una madre estadounidense que ha llevado a cabo toda una serie de videos donde su hijo de poco más de dos años es admirador de la música de mariachi. He aquí la historia viral del niño más mexicano, la cual ya es famosa en redes sociales.

Te puede interesar - Este niño se vuelve viral por quedarse atrapado en elevador y pedirle a Dios que lo salve.

Te puede interesar - Niño llora al ver el resultado final de su corte de cabello.

¿Por qué este niño de Estados Unidos es fan del mariachi?

En un corto video de poco menos de 40 segundos, la madre (@nordic.nurse) que lleva a su hijo más pequeño en brazos, indica que su hijo está completamente obsesionado con los videos de mariachi tocando. Y la descripción de la pieza videográfica indica: cuando tu niñera es mexicana. Por lo que se deduce que la injerencia de la niñera fue clave para influenciar al hijo mayor de este hogar estadounidense.

Aunque esa explicación y visualización del niño escuchando-viendo el mariachi mientras cantan el Son de la Negra es el que causó más de 2 millones de visualizaciones, hay otros tantos donde se ve el hipnotismo con el que participa el pequeño de los videos de diferente índole. Hay uno escuchando a Vicente Fernández, otro donde le ponen Coco por primera vez y uno más donde lo llevan a ver un poco de danza mexicana.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante este niño adicto al mariachi?

Evidentemente los del otro lado de la frontera están alucinados y contentos de recibir a un nuevo integrante a la familia de un mexicano que nace donde se le da la gana. Además, otros comentarios indicaron que definitivamente le llamarían Güero al niño. O incluso ya agregaron un poco de recomendaciones musicales, donde instaban a la madre a ponerle el concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes.

Es decir, la magia mexicana ya inundó a un hogar estadounidense que se llevó la sorpresa de su hijo fanático de la música regional mexicana.